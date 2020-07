Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en grand danger avec Ansu Fati ?

Publié le 24 juillet 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé depuis plusieurs semaines que Manchester United serait prêt à arracher Ansu Fati au FC Barcelone cet été, l’écurie britannique serait toujours autant déterminée à attirer le jeune ailier et serait prêt à mettre les moyens pour y parvenir.

À seulement 17 an, Ansu Fati a réussi à se faire une place dans l’effectif du FC Barcelone cette saison. Auteur de performances séduisantes lorsqu’Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui, le jeune ailier issu de la Masia s’est même payé le luxe de démarrer titulaire plusieurs rencontres au cours de l’exercice 2019/2020. Seulement voilà, le Barça subirait maintenant le revers de la médaille avec Ansu Fati. En effet, le fait qu’il soit auteur de belles performances malgré son jeune âge aurait logiquement attiré les convoitises de certaines écuries européennes, à commencer par Manchester United. Et pour cause, il est annoncé depuis de nombreuses semaines que les Red Devils seraient disposés à formuler une offre de plus de 100M€ pour arracher la signature de la pépite du FC Barcelone. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse catalane, l’intérêt des pensionnaires d’Old Trafford ne se serait absolument pas amenuisé avec le temps.

Manchester United prêt à tripler le salaire d’Ansu Fati ?