Mercato - PSG : Kanté et Ndombele pourraient plomber un dossier de Leonardo !

Publié le 24 juillet 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que Thiago Silva va quitter le PSG à la fin de la Ligue des Champions, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar pour le remplacer. Alors que Manchester United et Manchester City seraient également sur les traces du Slovaque, l'Inter ne réclamerait pas moins de 60M€ pour le laisser filer. Prêt à envisager le départ de Milan Skriniar, les Nerazzurri pourraient s'en servir pour récupérer N'Golo Kanté, Tanguy Ndombele ou encore Gabriel Jesus.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva va faire ses valises et quitter le PSG. Engagé jusqu'au 30 juin 2020, O Monstro a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la campagne européenne avec le PSG. Alors que Thomas Tuchel perdra son capitaine à la fin de la Ligue des Champions, Leonardo s'activerait pour lui trouver un remplaçant. Pour mener à bien cette mission, le directeur sportif du PSG aurait déjà coché plusieurs noms, et notamment celui de Milan Skriniar. Selon les informations de Tuttosport et du Corriere dello Sport , le PSG devrait avoir une ouverture pour le défenseur slovaque cet été. En effet, Milan Skriniar, qui s'habitue de plus en plus à occuper le banc des remplaçants, aurait perdu du crédit à l'Inter et pourrait prendre la porte cet été.

Un transfert à 60M€ pour Milan Skriniar ?

Alors que Milan Skriniar serait également dans le viseur de Manchester United et de City, Antonio Conte pourrait le pousser vers la sortie lors du mercato estival. Dans cette optique, il aurait déjà fixé un prix pour son transfert. Prêt à se séparer à la fois de son défenseur slovaque et de Marcelo Brozovic, le coach de l'Inter souhaiterait récupérer une somme proche de 60M€ pour chacun d'entre eux. Si ses deux joueurs, désormais indésirables, pourraient leur rapporter gros, les Nerazzurri songeraient également à les utiliser pour faciliter des opérations colossales.

