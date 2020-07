Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat à 50M€ promis à Lionel Messi ?

Publié le 24 juillet 2020 à 10h30 par A.D.

Alors que l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone serait incertain, l'Inter serait prêt à en profiter. Pour convaincre La Pulga de rallier la ville de Milan, les Nerazzurri seraient disposés à lui offrir un contrat à hauteur de 50M€ annuels.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi serait encore loin d'une prolongation avec le FC Barcelone. Ce qui pourrait provoquer son départ dès cet été. Alors que la situation de Lionel Messi ne serait pas claire, l'Inter serait déjà sur les starting-blocks, prêt à bondir et à sauter sur l'occasion. Et selon Rai Sport , les Nerazzurri pourraient avoir une fenêtre de tir. En effet, Jorge Messi aurait acheté un appartement à Milan et serait en passe d'y vivre. A en croire le média transalpin, ce déménagement pourrait avoir une influence directe sur l'avenir de Lionel Messi pour la simple et bonne raison que le père du joueur est aux manettes de sa carrière. Ainsi, le capitaine du FC Barcelone pourrait faire ses valises et prendre la direction de l'Inter dans les prochaines semaines. Et pour satisfaire les désirs de Lionel Messi, les Nerazzurri auraient les moyens de débourser une somme folle.

