Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé une condition pour son avenir !

Alors que le PSG souhaiterait prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait finalement se montrer ouvert à cette possibilité. Mais si jamais cela venait à se produire, l’attaquant français n’aurait pas l’intention que cela se produise sous n’importe quelle condition.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé à l’été 2021 ? Cette question occupe les pensées de nombreux observateurs du PSG et du Real Madrid, et elle agite également grandement l’esprit des dirigeants du club parisien. En effet, à ce moment là, l’attaquant de 21 ans ne sera plus qu’à un an du terme de son contrat, chose qui ne pourrait laisser d’autres options aux pensionnaires du Parc des Princes que de le vendre, sous peine de le voir filer librement un an plus tard. Pour éviter cela et sortir le PSG de cette mauvaise posture, Leonardo travaillerait d’arrache-pied afin de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son contrat le liant aux champions de Ligue 1. Et il se pourrait que le club de la capitale ait une fenêtre de tir dans cette optique avec son joueur bien que l'international français aurait une nouvelle fois botté en touche pour son avenir il y a quelques semaines.

Kylian Mbappé souhaiterait une clause libératoire dans son contrat s’il prolonge au PSG !