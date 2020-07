Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 24 juillet 2020 à 8h15 par H.G. mis à jour le 24 juillet 2020 à 8h25

Alors que le PSG aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé pour éviter d’avoir absolument besoin de le vendre dans un an, l’attaquant français aurait une nouvelle fois fait la sourde oreille à une proposition du club de la capitale.

Si l’avenir de Kylian Mbappé s’écrira du côté du PSG la saison prochaine, comme il l’a signifié au micro de beIN Sport ce mardi, cette quatrième année de l’attaquant français à Paris pourrait bien être sa dernière. Et pour cause, l’ancien joueur de l’AS Monaco sera à un an du terme de son contrat à l’été 2021, et face à l’insistance du Real Madrid qui souhaite en faire la tête de gondole de son projet, le PSG pourrait n’avoir d’autres choix que de le vendre à ce moment-là, sous peine de le voir partir libre un an plus tard. C’est dans cette optique que Leonardo ferait tout son possible pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail. Le but : profiter encore un peu plus longtemps des services de l’attaquant français, mais surtout ne pas se retrouver dans une position inconfortable dans un an. Seulement voilà, le joueur de 21 ans ne faciliterait clairement pas la tâche du PSG à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Pyrénées.

« J’ai besoin d’un peu plus de temps pour réfléchir »