Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo va gérer un tournant de l'ère QSI !

Publié le 23 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé n’auront plus qu’une année de contrat avec le PSG en 2021, Leonardo planche actuellement sur la prolongation de ses deux stars. Deux dossier délicats mais qui ont une importance capitale pour la suite du projet…

Durant l’été 2017, le projet QSI du PSG a pris un nouveau départ avec les recrutements de Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€), qui n’ont cessé de briller depuis leur arrivée au Parc des Princes. Ce mercato estival, qui a été réalisé il y a déjà trois ans, n’a pas encore permis au PSG de franchir un réel cap en Ligue des Champions, mais Neymar et Mbappé semblent néanmoins apporter entière satisfaction à la direction du club de la capitale. D’ailleurs, Leonardo est désormais chargé de fixer au plus vite l’avenir de ses deux stars…

Rien n’est encore joué pour Mbappé

« Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année (…) Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a indiqué Kylian Mbappé mardi au micro de beINSPORTS , assurant donc qu’il ne quitterait pas le PSG cet été. Mais en 2021, l’attaquant français n’aura plus qu’une année de contrat, et le Real Madrid aurait d’ailleurs déjà monté un plan pour le récupérer à cette période. Le temps presse donc pour Leonardo, qui devra boucler au plus vite la prolongation de Mbappé pour s’assurer sa présence dans les années à venir. Comme l’a révélé Le Parisien dans ses colonnes du jour, un facteur devrait être décisif aux yeux de l’international français : le projet sportif. Assuré de toucher un énorme salaire, peu importe son choix, Mbappé souhaite surtout côtoyer le plus haut niveau et associer son image à un projet très ambitieux. La balle est donc dans le camp du PSG…

