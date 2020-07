Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait une priorité en tête pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors qu’une prolongation de contrat serait dans les tuyaux au PSG pour Kylian Mbappé, l’attaquant français ne ferait pas forcément de l’agent un critère prioritaire et attend surtout de juger l’évolution sportive du projet QSI.

Les grandes manœuvres sont lancées au PSG pour Kylian Mbappé ! Sous contrat jusqu’en juin 2022 au sein du club de la capitale, l’attaquant de 21 ans aura donc un choix décisif à faire dans les prochains mois : prolonger son bail au Parc des Princes, ou bien envisager un départ alors que le Real Madrid continue de lui faire les yeux doux. Le Parisien a révélé ces dernières heures que les hautes instances du PSG, depuis Doha au Qatar, font de la prolongation de Mbappé une priorité absolue. Et le joueur aurait déjà fixé ses critères avant de prendre sa décision…

Mbappé fera un choix avant tout sportif