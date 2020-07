Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros rebondissement à prévoir pour le transfert d'Areola ?

Publié le 24 juillet 2020 à 11h45 par La rédaction

L’agent d’Alphonse Areola, Mino Raiola, serait en train de travailler avec les dirigeants d’Arsenal en vue d’un transfert du gardien de but du PSG cet été.

Prêté la saison dernière au Real Madrid par le Paris Saint-Germain, Alphonse Areola ne devrait pas s’engager avec le club espagnol. Le Français retournera ainsi à Paris. Mais ce ne serait que pour une courte durée puisque Keylor Navas s’est imposé dans les cages parisiennes. Alphonse Areola pourrait alors chercher à quitter la capitale cet été. Et comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, le champion du monde 2018 pourrait rebondir en Angleterre puisque Chelsea et Newcastle suivent le portier parisien. De plus, la famille Areola vient d’acquérir une maison à Londres, ce qui pourrait donner un indice sur le futur club du gardien de but. De son côté, le clan du Parisien cherche une porte de sortie…

Son agent travaille avec Arsenal