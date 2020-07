Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mohamed Ajroudi interpelle à nouveau Frank McCourt !

Publié le 24 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2020 à 9h36

Alors que Frank McCourt a signifié qu'il ne souhaitait pas discuter d'une vente de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme d'affaires franco-tunisien ne veut pas lâcher l'affaire.

Le dossier sur la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Mourad Boudjellal, pour le compte de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, avait signifié il y a plusieurs semaines qu'il pilotait une offre de rachat de l'OM à son actuel propriétaire, Frank McCourt. Problème, celui-ci n'est pas vendeur et l'a répété à de nombreuses reprises. L'Américain a même récemment affirmé qu'il ne souhaitait pas négocier au sujet d'une éventuelle vente et rejetait totalement l'idée de négocier avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais l'homme d'affaires franco-tusinien ne baisse pas les bras...

« M. Ajroudi souhaite acquérir l'Olympique de Marseille »