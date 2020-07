Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Ajroudi... Wingate répond à la bombe de McCourt et fracasse Eyraud !

Publié le 23 juillet 2020 à 20h15 par B.C.

Ce jeudi, Frank McCourt a fait savoir par le biais d'Olivier de Vilmorin, son avocat, qu'il refusait de négocier la vente de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Une décision que regrette Wingate, banque mandatée par l'homme d'affaires franco-tunisien.

Après le communiqué agressif publié par l'OM ce mardi à l'encontre Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal dans lequel le club phocéen annonçait vouloir « faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », Frank McCourt en a rajouté une couche ce jeudi via son avocat. Selon un courriel que l' AFP a pu consulter, Olivier de Vilmorin a indiqué que le club n'était pas à vendre et qu'il s'agissait d'une réponse « formelle et définitive » de l'homme d'affaires américain. « Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients », a insisté l'avocat en réponse aux approches officielles de la banque d'affaires Wingate, mandatée par Ajroudi pour négocier le rachat de l'OM. Une décision que regrette Stéphane Cohen, cofondateur de Wingate.

« C'est bien dommage pour Marseille »