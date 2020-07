Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal annonce «une vente massive de joueurs» pour cet été !

Publié le 23 juillet 2020 à 17h45 par T.M.

Ce jeudi, Mourad Boudjellal s’en est clairement pris à Jacques-Henri Eyraud. Et à en croire l’ancien du RCT, le président de l’OM pourrait bien préparer un énorme exode pour ce mercato estival.

Les comptes de l’OM sont actuellement plus que dans le rouge. Pour le club phocéen, le déficit budgétaire atteindrait près de 100M€. Une situation inquiétant qui oblige Jacques-Henri Eyraud a devoir rapidement faire entrer de l’argent dans les caisses. Ainsi, il était annoncé que le président de l’OM souhaitait récupérer près de 60M€ cet été en vendant certains joueurs d’André Villas-Boas. Une opération d’envergure qui n’a toujours pas débuté, mais cela ne devrait pas tarder avec notamment le départ imminent de Maxime Lopez vers le FC Séville. Mais le milieu de terrain ne sera pas le seul à faire ses valises. A en croire Mourad Boudjellal, il faut même s’attendre à de nombreuses ventes.

« Le club vit à crédit »