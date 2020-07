Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal dézingue totalement Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 23 juillet 2020 à 16h30 par T.M.

Dans le dossier du rachat de l’OM, la guerre est désormais déclaré entre le duo McCourt-Eyraud et le duo Boudjellal-Ajroudi. Alors que les tensions sont désormais montées d’un cran entre les deux clans, Mourad Boudjellal n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’actuel président phocéen.

Depuis la sortie publique de Mourad Boudjellal pour annoncer qu’il était porteur d’un projet pour racheter l’OM, ce dossier ne cesse de connaitre des rebondissements. Et ce mardi, cela a pris un nouveau tournant avec un communiqué du club phocéen, annonçant une action en justice contre Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. La guerre a ainsi été déclarée et les candidats au rachat du club phocéen n’ont pas tardé à répondre. Ce jeudi, pour RMC , l’ancien président du RCT a d’ailleurs relativisé cette action en justice, assurant : « Cette procédure médiatique ne tient juridiquement sur rien, si ce n'est peut-être essayer d'expliquer à son supérieur, qui est M.McCourt, que les résultats sur les abonnements et les partenariats sont liés à notre annonce ». Mourad Boudjellal vise notamment en grande partie Jacques-Henri Eyraud, l’actuel président de l’OM. D’ailleurs, dans la suite de son entretien, le dirigeant de 60 ans a totalement dézingué celui qu’il est censé remplacer en cas de rachat.

« Le véritable problème de ce club n'est pas le vente mais le départ de M.Eyraud »