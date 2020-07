Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une fois, ce joueur du Barça est envoyé au PSG...

Publié le 25 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Cet été encore, Ivan Rakitic est envoyé du côté du PSG. Cela serait d’ailleurs le désir du FC Barcelone afin de boucler une opération XXL.

A un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic serait poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. N’entrant plus forcément dans les plans des Blaugrana, le Croate pourrait donc enfin prendre la porte et encore une fois, c’est au PSG qu’il est annoncé. Ces derniers mois, le milieu de terrain a régulièrement été annoncé vers le club de la capitale, un deal qui semblait même proche d’être bouclé à certains moments, mais cela n’a finalement abouti à rien de concret. Cette fois pourrait donc être la bonne pour voir Rakitic au PSG. Une idée qui serait avant poussée par le Barça.

Rakitic au PSG, Di Maria à Barcelone ?