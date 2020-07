Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu n’est pas tiré d’affaire avec Lautaro Martinez !

Publié le 24 juillet 2020 à 16h00 par H.G.

Si le FC Barcelone aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Lautaro Martinez, tout n’aurait pas encore été bouclé avec l’Inter afin que l’opération puisse se concrétiser prochainement.

En plus d’afficher un net déclin physique depuis plusieurs mois, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir du FC Barcelone à désormais 33 ans. Face à cette situation, le Barça a décidé de travailler sur la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero dès cet été en cochant le nom de Lautaro Martinez. Dernièrement, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu a confirmé que le joueur de 22 ans de l’Inter était dans le viseur des Blaugrana , bien que les négociations pour sa venue sont à l’arrêt pour l’heure. Et le moins que l’on puisse dire est que ces négociations sont compliquées au regard des informations qui sortent fréquemment dans la presse. En effet, les Nerazzurri réclameraient pas moins de 111M€ pour laisser filer El Toro , soit le montant de sa clause libératoire, tandis que le FC Barcelone ne serait pas en mesure d’investir une telle somme et souhaiterait inclure des joueurs dans la transaction pour diminuer son coût. Et si les positions se seraient dernièrement rapprochées entre les deux écuries, Lautaro Martinez serait encore loin d’avoir rejoint le Barça, et cela en dépit du fait qu’il aurait communiqué à l’Inter sa ferme intention de rallier le club barcelonais.

Plusieurs détails resteraient à régler pour le transfert de Lautaro Martinez !