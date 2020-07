Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 15h00 par H.G.

Annoncé comme étant la grande priorité du FC Barcelone en vue de la fenêtre estivale des transferts à venir, Lautaro Martinez aurait la ferme intention de rejoindre le club catalan dans les prochaines semaines.

Le feuilleton Neymar n’est plus d’actualité. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’international brésilien est plus heureux que jamais au PSG et n’est plus du tout dans l’optique de faire son grand retour au FC Barcelone comme l’été dernier. Par conséquent, face à cette situation, le club catalan a pris la décision de jeter son dévolu sur un autre joueur, à savoir Lautaro Martinez. L'Argentin viendrait prendre la succession d'un Luis Suarez sur le déclin et désormais âgé de 33 ans. Josep Maria Bartomeu a dernièrement confirmé le fait que l’attaquant de l’Inter était bien dans le viseur des Blaugrana , même si les négociations pour sa venue sont à l’arrêt pour l’heure à en croire ses dires. Mais de son côté, celui qu’on surnomme El Toro serait très motivé à l’idée de rejoindre le FC Barcelone cet été, au point d’en avoir d’ores et déjà informé les Nerazzurri dernièrement.

Lautaro Martinez attendrait maintenant qu'un accord soit trouvé