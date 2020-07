Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions importantes sur la prolongation de Neymar !

Publié le 22 juillet 2020 à 21h15 par T.M.

Cet été, Neymar ne devrait finalement pas quitter le PSG. Il n’empêche que son avenir est toujours au centre des interrogations alors que Leonardo cherche à le prolonger. Et cela devrait bouger dans les prochaines semaines.

Pour le Qatar, la prolongation de Kylian Mbappé est une priorité ! Au PSG, on ferait ainsi tout pour retenir le prodige français afin de pouvoir profiter encore plusieurs saisons de lui et de son association avec Neymar. D’ailleurs, le duo fera encore et toujours le bonheur du club de la capitale la saison prochaine. Si Mbappé a annoncé qu’il sera bien au PSG, en ce qui concerne le Brésilien, Le Parisien a assuré que sa présence pour le prochain exercice serait quasiment une certitude. Mais Neymar est sous contrat jusqu’en 2022 et afin d’éviter de se retrouver sous pression à l’été 2021 et être forcé à le vendre sous le peine de le voir partir libre un an plus tard, Leonardo chercherait ainsi à prolonger l’ancien joueur du FC Barcelone.

Rendez-vous en septembre ?