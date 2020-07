Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dégagerait pour l’avenir de Neymar !

Publié le 22 juillet 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé a annoncé ce mardi qu’il sera toujours au PSG la saison prochaine, Neymar n’a lui rien dit à ce sujet. Pour autant, le Brésilien ne devrait pas faire ses valises cet été.

Le feuilleton Neymar ne cesse d’animer la rubrique mercato depuis de longs mois. Souhaitant retrouver le FC Barcelone, le Brésilien n’a pas eu gain de cause l’été dernier. Le joueur de 28 ans est donc reparti pour une 3ème saison, durant laquelle il a été pleinement impliqué dans le projet du PSG. Pour autant, les idées d’ailleurs n’auraient pas quitté Neymar, lui qui voudrait toujours retourner en Catalogne. Mais le coronavirus est passé par là et le Barça n’ayant pas les moyens, ce n’est pas maintenant que le joueur de Thomas Tuchel portera à nouveau la tunique blaugrana. D’ailleurs, pour cet été, la tendance serait claire : un départ ne serait pas à l’ordre du jour.

« Aucun club n'a les moyens de réaliser une opération Neymar »