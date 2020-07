Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Luka Modric sur son avenir !

Publié le 22 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021 du côté du Real Madrid, Luka Modric a remporté un nouveau titre de champion d’Espagne au terme d’une belle saison chez les Merengue. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

L’avenir de Luka Modric semble s’écrire encore à Madrid. L’international croate, sacré champion de Liga avec le Real Madrid au terme d’une belle saison, a disputé 31 rencontres sous le maillot merengue. Du haut de ses 34 ans, le milieu de terrain madrilène est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 à la Casa Blanca . Et ce dernier semble prêt à continuer l’aventure au Real Madrid…

« Je jouerai pour le Real jusqu’en juin 2021 »