Mercato - Real Madrid : L'avenir de Luka Modric serait scellé !

Publié le 18 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ il y a quelques mois, Luka Modric devrait porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine bien que son contrat se termine en juin 2021.

Très critiqué il y a quelques mois, Luka Modric a montré un tout nouveau visage depuis la reprise de La Liga. Le milieu croate est un des grands artisans du nouveau titre de champion d’Espagne du Real Madrid. Après avoir longtemps été annoncé sur le départ au vu de ses performances très mitigées, de son âge avancé mais surtout de sa situation contractuelle, Modric devrait finalement bel et bien porter les couleurs de la Casa Blanca une saison de plus...

Modric bien au Real la saison prochaine