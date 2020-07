Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé a donné des nouvelles de sa cheville... à Macron !

Publié le 25 juillet 2020 à 10h45 par A.D.

Taclé violemment par Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France ce vendredi soir, Kylian Mbappé s'est blessé à la cheville et a dû quitter ses partenaires prématurément. Lors de la remise des médailles, l'attaquant du PSG a donné de ses nouvelles à Emmanuel Macron.

Ce vendredi soir, le PSG et l'ASSE se sont affrontés en finale de la Coupe de France. Grâce à un but de Neymar, le club de la capitale s'est imposé au Stade de France sur le plus petit des scores (1-0). Toutefois, la soirée n'a pas été parfaite pour les hommes de Thomas Tuchel, puisque Kylian Mbappé s'est blessé à la cheville à la suite d'un violent tacle de Loïc Perrin, expulsé. Lors de la remise des médailles, Emmanuel Macron a demandé des nouvelles à Kylian Mbappé. Si la blessure semble sérieuse, le pire a peut-être été évité, comme l'a précisé le champion du monde français.

«Ça a craqué un peu quand même»