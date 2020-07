Foot - PSG

PSG : Tuchel prévient l’ASSE !

Publié le 23 juillet 2020 à 18h25 par T.M.

Ce vendredi, le PSG et l’ASSE s’affrontent en finale de Coupe de France. Et comme l’a expliqué Thomas Tuchel, les Parisiens vont tout faire pour gagner afin de se préparer au mieux pour la Ligue des Champions.