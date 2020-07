Foot - PSG

PSG - Malaise : Un nouveau départ pour Neymar avec Leonardo ?

Publié le 23 juillet 2020 à 11h15 par A.C.

Les choses commenceraient à changer entre Neymar et Leonardo, dont les rapports étaient pourtant tendus ces derniers mois.

Tout juste de retour l’été dernier, Leonardo a dû s’occuper d’un très gros dossier avec Neymar, qui souhaitait quitter le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif a réussi à éloigner la star brésilienne du FC Barcelone, mais cela aurait créé des tensions entre les deux parties. En février dernier, encore, RMC Sport expliquait que les relations entre Neymar et Leonardo étaient loin d’être idéales. Pourtant, le numéro 10 du PSG semble changer depuis quelques mois. Plusieurs sources proches du club parlent d’un Neymar heureux à Paris, bien loin des caprices d’il y a un an...

Retour à la normale entre Neymar et Leonardo