PSG : Choupo-Moting s’enflamme après son doublé !

Publié le 17 juillet 2020 à 22h40 par La rédaction

Après la victoire face à Waasland-Beveren en match amical (7-0), Eric Maxim Choupo-Moting s’est montré heureux de revoir du public au Parc des Princes.