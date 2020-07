Foot - PSG

PSG : L'Atalanta annonce la couleur aux joueurs de Tuchel !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h50 par La rédaction

Adrien Tamèze, joueur de l'Atalanta Bergame, estime que le club italien a ses chances face au Paris Saint-Germain et pense que son équipe sera dans un meilleur rythme que les Français.