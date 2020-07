Foot - PSG

PSG : Tuchel annonce le forfait de Bernat

Publié le 21 juillet 2020 à 21h59 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2020 à 22h01

Thomas Tuchel a annoncé une mauvaise nouvelle pour Juan Bernat, en vue de la finale de Coupe de France ce vendredi, face à Saint-Etienne.