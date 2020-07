Foot - PSG

PSG : Tuchel lance un message fort à Thiago Silva !

Publié le 18 juillet 2020 à 9h45 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Thiago Silva ne devrait pas prolonger l’aventure avec le club parisien. Néanmoins, il reste un homme clé au sein du PSG et les dernières déclarations de Thomas Tuchel à son égard en témoignent.

À 35 ans, Thiago Silva devrait quitter le PSG à la fin de la saison. En fin de contrat, le défenseur brésilien a néanmoins accepté de prolonger son aventure parisienne de deux mois pour aider le PSG à remporter la Coupe de France, mais surtout de gagner la Ligue des Champions. Homme clé du vestiaire, le défenseur brésilien est un joueur important aux yeux de Thomas Tuchel qui ne semble pas avoir de doutes concernant son capitaine. Un statut de leader qui a été confirmé par l'entraîneur du PSG à la suite du match amical face à Waasland-Beveren (7-0)...

« C’est mon capitaine »