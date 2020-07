Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Mbappé rassure Neymar sur sa blessure...

Publié le 25 juillet 2020 à 20h15 par B.C.

Touché à la cheville droite, Kylian Mbappé a tenu à rassurer Neymar sur les réseaux sociaux, visiblement inquiet sur l'état de son coéquipier.

À moins de trois semaines de la reprise de la Ligue des champions, le PSG retient son souffle pour Kylian Mbappé. L'international français a été victime d'un tacle violent de la part de Loïc Perrin, l'obligeant à regagner les vestiaires dès la 30e minute de la finale de Coupe de France contre l'ASSE. Après des premiers examens, le PSG a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe. L'attaquant de 21 ans repassera une nouvelle IRM en début de semaine afin d'en savoir plus sur la durée de son indisponibilité, de quoi inquiéter le club de la capitale.

« Reste calme » demande Mbappé à Neymar

Et au sein du vestiaire, on se préoccupe également de l'état de la star française. Sur Instagram , Neymar a affiché son soutien à Kylian Mbappé en publiant une photo largement relayée sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit l'Auriverde réconforter le numéro 7 du PSG. « Mon frère... », a posté Neymar avec un cœur, avant que Kylian Mbappé vienne le rassurer : « Je t'aime frère. Reste calme », accompagné d'un emoji représentant un sablier. Il faudra en effet se montrer patient avant d'être fixé sur le temps de récupération nécessaire pour Mbappé.