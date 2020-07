Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva affiche un souhait fort pour Mbappé

Publié le 25 juillet 2020 à 14h15 par A.D.

Ce vendredi soir, Kylian Mbappé s'est blessé à la cheville à la suite d'un violent tacle de Loïc Perrin. Après le sacre du PSG en Coupe de France face à l'ASSE, Thiago Silva s'est livré sur la blessure de son coéquipier.

Pas de chance pour Kylian Mbappé. Ce vendredi soir, le numéro 7 du PSG a été touché à la cheville. Victime d'un violent tacle de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France (PSG 1-0 ASSE), Kylian Mbappé a dû quitter le terrain prématurément. Alors que le PSG affrontera l'Atalanta en quarts de finale de la Ligue des Champions le 12 aout, cette blessure - entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe comme annoncé sur le site officiel du PSG - tombe très mal. Présent en conférence de presse d'après-match ce vendredi soir, Thiago Silva a confié qu'il espérait voir Kylian Mbappé se remettre au plus vite, alors que plusieurs médias ont déjà annoncé son forfait pour la finale de Coupe de la Ligue, face à l'OL.

«J'espère que Kylian va se rétablir le plus vite possible»