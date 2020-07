Foot - PSG

PSG : Le message de Mbappé après la Coupe de France !

Publié le 25 juillet 2020 à 12h09 par La rédaction mis à jour le 25 juillet 2020 à 12h24

Sorti sur blessure lors de la finale de Coupe de France gagnée par le PSG face à Saint-Etienne (1-0), Kylian Mbappé a lancé un message via les réseaux sociaux.

Au lendemain de cette victoire en Coupe de France face à l’ASSE, les supporters du Paris Saint-Germain se posent une seule question : dans quel état est la cheville de Kylian Mbappé ? L’attaquant du PSG est en effet sorti après une trentaine de minutes de jeu, suite à un contact avec Loïc Perrin, expulsé par la suite. Via son compte Twitter, Mbappé n’a pas abordé son état de santé, mais a tenu à envoyer un message à ses followers. « Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible » a écrit Mbappé. « Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end ».