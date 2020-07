Foot - PSG

PSG : Cavani félicite le PSG pour la Coupe de France !

Publié le 25 juillet 2020 à 10h55 par La rédaction mis à jour le 25 juillet 2020 à 10h59

Le PSG a remporté sa treizième Coupe de France vendredi dernier en battant l’ASSE en finale. Même s’il n’est plus un joueur du club de la capitale, Edinson Cavani a lui aussi été titré et a félicité les hommes de Thomas Tuchel !

Après 7 années de bons et loyaux services, Edinson Cavani n’a pas prolongé son contrat et n’est donc plus un joueur du Paris Saint-Germain depuis le 30 juin dernier. A la recherche d’un nouveau projet, l’un des plus grands attaquants de l’histoire du club de la capitale garde tout de même toujours un œil sur le PSG. Effectivement, après avoir vu ses anciens coéquipiers remporter la Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne vendredi dernier, Edinson Cavani a félicité les joueurs de Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux pour avoir terminé le travail qu’il avait en partie commencer. « Felicitaciones Campeones ! Félicitations Champions » a lancé l’International uruguayen sur son compte Twitter . A noter que l’idole du Parc des Princes a bien remporté cette édition pour avoir disputé d’autres rencontres de ce tournoi et compte désormais 5 Coupe de France avec le PSG. (2015, 2016, 2017, 2018 et 2020)