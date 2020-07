Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied pour l’été prochain !

Publié le 23 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Ambitieux, Kylian Mbappé avait notamment affiché son souhait de disputer les prochains Jeux Olympiques. Alors que cet événement a finalement été décalé à l’été prochain, Noël Le Graët espère toujours que le joueur du PSG sera à Tokyo.

Cet été devait être très mouvementé pour Kylian Mbappé. En effet, alors qu’il était notamment question d’un transfert vers le Real Madrid, le joueur du PSG souhaitait également briller sous le maillot de l’équipe de France, que ce soit lors de l’Euro, mais aussi à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Finalement, le coronavirus est passé par là et tout a été chamboulé. Alors que Mbappé a assuré qu’il serait toujours au PSG la saison prochaine, les Merengue vont devoir reporter leur assaut, tandis que l’Euro et les JO ont également été repoussés à l’été prochain. Pour le joyau français, la prochaine intersaison pourrait donc être chargée, lui qui est toujours attendu pour aller chercher la médaille d’or à Tokyo.

« Se priver de Mbappé, s'il est disponible, serait une erreur »