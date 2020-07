Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, une malédiction qui continue ?

Publié le 25 juillet 2020 à 16h30 par A.C.

A l’approche du grand rendez-vous de la saison, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait être privé d’une de ses stars, avec Kylian Mbappé.

La victoire en Coupe de France est presque anecdotique. Au lendemain de cette rencontre face à Saint-Étienne (1-0), les supporters du Paris Saint-Germain ont tous le regard tourné vers Kylian Mbappé. L’attaquant est en effet sorti à la demi-heure de jeu, après un contact avec Loïc Perrin. Ce dernier a d’ailleurs écopé d’un carton rouge pour ce qui pourrait être son dernier match, à 34 ans. Rapidement, on s’est inquiété au PSG. En marge de la rencontre, le capitaine Thiago Silva a d’ailleurs dû voir des vieux fantômes revenir le hanter, puisqu’il a déclaré : « J'espère que Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c'est un joueur indispensable pour nous ». Oui, car le défenseur commence à connaitre cette étrange malédiction qui frappe les stars du PSG, quand arrivent les grands rendez-vous européens...

L’inquiétude grandit au PSG pour Mbappé

On en sait plus, ce samedi. France Info a en effet d’abord annoncé qu’aucune fracture n’a été détectée pour Kylian Mbappé. Puis, RMC Sport a parlé de grosse entorse. Finalement, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé que Mbappé souffre d’une « entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe ». Aucune indisponibilité n’a été évoquée, puisque dans le communiqué parisien on nous apprend que l’état de Mbappé sera « à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie ». Pour RMC , Thomas Tuchel peut d’ores et déjà tirer une croix sur Mbappé, pour la finale de Coupe de la Ligue de ce vendredi, face à l’Olympique Lyonnais. Mais pour l’Atalanta ? La radio nous apprend qu’il y aurait une réelle inquiétude au sein du PSG, concernant ce quart de finale de Ligue des Champions, programmé pour le 12 aout prochain.

Un retour le 9 aout, au mieux ?