PSG - Malaise : Ménès s'en prend à Perrin après la blessure de Mbappé !

Publié le 25 juillet 2020 à 15h45 par A.D.

Auteur d'un vilain tacle sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin a provoqué sa blessure. Alors que le champion du monde français souffre d'une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe, Pierre Ménès n'a pas épargné le défenseur de l'ASSE.

Malgré sa victoire face à l'ASSE et son sacre en Coupe de France, le PSG n'a pas le sourire. Lors de la rencontre de ce vendredi, Loïc Perrin a adressé un violent tacle à Kylian Mbappé. Et le champion du monde français n'en est pas sorti indemne. Victime d'une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe, comme le PSG l'a communiqué sur son site officiel, Kylian Mbappé a dû quitter la pelouse du Stade de France prématurément et pourrait manquer le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta le 12 aout. Sur son Canal Football blog , Pierre Ménès n'a pas manqué de pointer du doigt Loïc Perrin.

«Quand tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances pas dans ce genre de tacle»