Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi monte au créneau pour... Neymar !

Publié le 27 juillet 2020 à 15h15 par A.D.

Alors que Neymar est souvent pris en grippe, Mauro Icardi a tenu à prendre sa défense. Par la même occasion le buteur argentin a rendu un vibrant hommage au numéro 10 du PSG.

Après une saison rythmée par les blessures et les polémiques, Neymar a vécu un exercice 2019-2020 beaucoup plus calme. Auteur d'une très belle prestation face au Borussia Dortmund, la star brésilienne a été l'un des grands artisans de la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le numéro 10 de Thomas Tuchel aurait fait part d'une implication exemplaire en interne avant ce grand rendez-vous face au BVB. Lors d'un entretien accordé à France Football , Mauro Icardi a tenu à mettre en lumière les qualités de Neymar en tant que joueur, mais également en tant qu'homme.

«C'est quelqu'un qui est loin des histoires que rapportent les médias»