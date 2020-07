Foot - PSG

PSG : La méthode Thomas Tuchel pointée du doigt dans le vestiaire ?

Avec la blessure de Kylian Mbappé et le match poussif du PSG face à l’ASSE vendredi, le débat sur les idées de jeu de Thomas Tuchel est reparti de plus belle. Et en interne, la méthode Tuchel serait discutée.

Certes, le PSG avait bien repris après la longue coupure lors des matchs de préparation en inscrivant un total de 20 buts contre 0 encaissé en l’espace de trois matchs face au Havre (9-0), le Waasland-Beveren (7-0) et le Celtic Glasgow (4-0). Les automatismes semblaient bons et ce que Thomas Tuchel avait mis en place semblait avoir bien marché. Néanmoins, lors de la finale de la Coupe de France vendredi, remportée par le PSG par la plus petite des marges face à l’ASSE (1-0) a souligné les manques tactiques de Thomas Tuchel. Après la blessure de Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu, le PSG s’est montré très discret et l’identité de jeu parisienne était très difficile à déceler et l'entraîneur n'a fait que trois changements quand il pouvait en effectuer cinq. De quoi relancer les interrogations autour de la méthode Tuchel, qui ne ferait d’ailleurs pas l’unanimité en interne.

Les décisions et les idées de Tuchel incomprises ?