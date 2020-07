Foot - PSG

PSG - Malaise : Atalanta, Ligue des champions... Grande nouvelle pour la blessure de Mbappé !

Publié le 25 juillet 2020 à 17h15 par B.C.

Touché à la cheville droite ce vendredi face à l'ASSE, Kylian Mbappé est d'ores et déjà forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OL dans une semaine. Cependant, l'attaquant du PSG aurait une chance d'être rétabli pour affronter l'Atalanta le 12 août.

Privé de Neymar ces dernières années dans les grands rendez-vous, le PSG pourrait cette fois-ci tirer un trait sur Kylian Mbappé pour le Final 8 de la Ligue des champions. L'international français souffre en effet d'une grosse entorse de la cheville droite après le violent tacle de Loïc Perrin ce vendredi à l'occasion de la finale de la Coupe de France contre l'ASSE. Désormais, c'est une course contre-la-monte qui démarre pour Kylian Mbappé, alors que le PSG affrontera l'Atalanta le 12 août, et d'après Le Parisien ce samedi, l'attaquant de 21 ans aurait une chance d'être rétabli à temps.

Mbappé aurait une chance pour l'Atalanta !