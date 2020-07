Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar vers la Premier League ? La réponse !

Publié le 27 juillet 2020 à 12h15 par T.M.

Voyant les options Barcelone et Real Madrid s’évanouir pour pouvoir quitter le PSG, Neymar aurait pu compter sur la Premier League. Toutefois, la réalité serait difficile à affronter pour le Brésilien.

Plus heureux que jamais au PSG comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Neymar ne devrait finalement pas faire ses valises cet été. Ayant longtemps eu des envies d’ailleurs, notamment pour retrouver le FC Barcelone, le Brésilien se sent enfin à sa place à Paris. Il devrait donc aborder une 4ème saison avec le club de la capitale. Mais il faut dire que les conditions n’étaient pas réunies cet été pour partir. En effet, avec le coronavirus, les Blaugrana n’ont pas les moyens de pouvoir faire revenir Neymar. De même, comme l’assure Ok Diario , le Real Madrid aurait d’ores et déjà fait une croix sur le Parisien. Ayant ainsi vu l’Espagne s’éloigner, le joueur de 28 ans ne pourrait également pas compter sur la Premier League.

Neymar n’a jamais été une option…