Mercato - PSG : Florentino Pérez a pris une décision radicale pour Neymar !

Publié le 27 juillet 2020 à 10h45 par T.M.

Au Real Madrid, Florentino Pérez a longtemps rêvé de voir Neymar avec la tunique merengue. Toutefois, aujourd’hui, cela ne semblerait plus du tout être le cas…

Pour cet été, le feuilleton autour de l’avenir de Neymar semble définitivement réglé. Bien qu’en Espagne on assure que le joueur du PSG aurait toujours envie de retrouver le FC Barcelone, du côté du club catalan, cela semble impossible d’assumer une telle opération avec le contexte actuel. C’est ainsi que Le Parisien assurait dernièrement que Neymar avait quasiment 100% de chances d’être toujours au PSG la saison prochaine, lui qui est toujours sous contrat jusqu’en 2022. « Cette année, c'est le coronavirus qui dicte le marché. Aucun club n'a les moyens de réaliser une opération Neymar », expliquait également un agent.

Le Real Madrid s’est retiré