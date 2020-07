Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guendouzi impliqué dans une nouvelle opération colossale ?

Publié le 27 juillet 2020 à 10h30 par A.D.

Afin de devancer le Real Madrid dans la course à la signature de Matteo Guendouzi, le Barça aurait proposé un échange avec Philippe Coutinho. Alors que ce dossier battrait de l'aile, Eric Abidal aurait soumis un nouveau troc, mais cette fois-ci avec Arturo Vidal et Ivan Rakitic.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le FC Barcelone est en concurrence avec le Real Madrid pour Matteo Guendouzi. Pour prendre les devants sur ce dossier, le club catalan voudrait se servir de Philippe Coutinho, le rêve de Mikel Arteta selon nos informations. D'après les indiscrétions de Foot Mercato , le Barça aurait proposé d'offrir son milieu offensif brésilien en échange de Matteo Guendouzi et d'un chèque de près de 50M€. Une formule qui ne plairait pas à Arsenal. Malgré tout, Eric Abidal n'aurait pas dit son dernier mot et aurait fait une autre suggestion à la direction des Gunners .

Guendouzi échangé avec Vidal et Rakitic ?