Mercato - Barcelone : Le nouvel entraîneur du Barça déniché… par Messi ?

Publié le 27 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il s’est montré particulièrement critique envers Quique Setién, Lionel Messi travaillerait de concert avec la direction du FC Barcelone pour dénicher son remplaçant. Et l’Argentin aurait un profil en tête : Marcelo Bielsa.

En janvier dernier, Quique Setién débarquait au FC Barcelone afin de succéder à Ernesto Valverde en perte de vitesse. La nomination de l’Espagnol avait été bien accueillie par la presse, puisqu’au vu de son passage sur le banc du Betis Séville, sa philosophie de jeu prônée se rapprochait de l’ADN du Barça . Néanmoins, quelques mois plus tard, force est de constater que la mayonnaise n’a pas pris. Et alors que le FC Barcelone a laissé filer sa chance de remporter un troisième titre de Liga de suite, Luis Suarez et Lionel Messi ont pointé du doigt Quique Setién. L’entraîneur se trouverait sur la sellette. Et pour le remplacer, le capitaine du FC Barcelone aurait sa petite idée.

Messi militerait pour Bielsa, mais…