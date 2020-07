Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le futur onze-type de Villas-Boas déjà connu ?

Publié le 27 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a déjà bouclé l’arrivée de trois recrues en cette période de mercato estival, voici à quoi pourrait ressembler le onze-type d’André Villas-Boas la saison prochaine.

Avec les recrutements d’Alvaro Gonzalez, Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’OM a parfaitement débuté son recrutement de l’été en bouclant ces différents renforts à moindre coût. De bon augure pour André Villas-Boas, qui devra être en mesure d’aligner une équipe compétitive la saison prochaine pour sa campagne de Ligue des Champions avec l’OM. Et d’ailleurs, voici à quoi pourrait ressembler le onze-type de l’entraîneur portugais.

Le futur visage de l’OM ?

Dans les buts, bien évidemment, on retrouvera l’emblématique Steve Mandanda. En défense, la charnière centrale composée d’Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi pourrait être alignée, avec Jordan Amavi au poste de latéral gauche. À droite, alors que l’OM surveille Kenny Lala comme Le 10 Sport vous l’a récemment confirmé, l’actuel latéral de Strasbourg pourrait se faire une place avec les possibles départs d’Hiroki Sakai et Bouna Sarr. Au milieu de terrain, on retrouverait Boubacar Kamara, Valentin Rongier et donc le nouveau venu, Paye Gueye. En enfin, l’attaque de l’OM serait composée du trio Thauvin-Payet-Benedetto. Affaire à suivre…