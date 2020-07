Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide une arrivée imminente !

Publié le 26 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a évoqué la potentielle arrivée de Pablo Longoria au poste de head of football. Un homme qu’il connaît bien et qui lui a mis le pied à l’étrier.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’OM semble être sur le point d’accueillir une troisième recrue estivale. Néanmoins, ce ne serait pas pour faire partie de l’effectif d’André Villas-Boas. En effet, à la recherche d’un head of football pour « muscler l’organisation » comme il l’avait révélé en mai dernier, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien avoir mis la main sur son homme. En effet, le président de l’OM aurait effectué une série d’entrevues satisfaisantes avec Pablo Longoria. Et l’entraîneur du club phocéen a déjà souhaité une belle intégration à l’Espagnol.

« J’espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM »