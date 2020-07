Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirmerait pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 25 juillet 2020 à 16h15 par A.D.

Comme annoncé par RMC Sport, Pablo Longoria devrait prendre la succession d'Andoni Zubizarreta à l'OM. L'Equipe a confirmé la tendance et décrit les manoeuvres opérés par la direction marseillaise pour dénicher son «Head of Football».

Alors qu'Andoni Zubizarreta a quitté l'OM, Jacques-Henri Eyraud s'activerait pour lui trouver un successeur. Pour remplacer son ex-directeur sportif, le président de l'OM voudrait nommer un «Head of Football» . Pour endosser ce rôle, le club phocéen devrait faire appel à Pablo Longoria. D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport , Jacques-Henri Eyraud aurait choisi l'ancien de la Juventus et il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour boucler ce dossier.

Eyraud à la baguette pour Pablo Longoria ?