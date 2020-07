Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une volonté claire affichée par Kamara ?

Publié le 25 juillet 2020 à 15h15 par D.M.

Annoncé sur le départ, Boubacar Kamara n’aurait pas l’intention de quitter l’OM. Cela tombe bien puisqu’André Villas-Boas compterait sur lui la saison prochaine.

L’OM est dans le rouge au niveau financier. Le club marseillais afficherait un déficit de près 100M€ et l’arrêt de la Ligue 1 n’a pas arrangé ses affaires. Ainsi, l’OM, qui a enregistré l’arrivée de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, pourrait se séparer de plusieurs joueurs afin de récolter des liquidités et renflouer ses caisses. Morgan Sanson, Duje Caleta-Car ou encore Maxime Lopez pourraient être vendus cet été. Annoncé également sur le départ, Boubacar Kamara devrait rester à l’OM comme il l’a laissé entendre ce vendredi : « Tout joueur rêve de jouer la Ligue des Champions. Moi encore plus avec l’OM. Rien que d’entendre la musique ça met des frissons. De la vivre, de voir le Vélodrome plein, d’entendre cette musique et d’y participer c’est magnifique. »

Kamara n’a jamais voulu quitter Marseille