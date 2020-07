Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs, Boubacar Kamara a confié qu’il rêvait de disputer la Ligue des Champions avec l'OM la saison prochaine.

Malgré son jeune âge, Boubacar Kamara s’impose maintenant comme un élément important de l’équipe d’André Villas-Boas. Avec sa progression rapide et ses prestations convaincantes, le numéro 4 marseillais est un l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande de l’OM. En difficulté financière, l’Olympique de Marseille se doit de vendre pour quelques dizaines de millions d’euros. Plusieurs clubs se sont positionnés sur le jeune milieu défensif, tel le PSG, ou encore Everton comme révélé par le10sport. Mais André Villas-Boas souhaite conserver son joueur. Et ce dernier serait du même avis…

Kamara veut jouer la Ligue des Champions avec l’OM