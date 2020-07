Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille 100% française pour cette piste à 20M€ ?

Publié le 24 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Après le recrutement de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas rechercherait toujours à renforcer sa charnière centrale. Pour ce faire, l’entraîneur de l’OM songerait à Samuel Gigot. Mais le joueur du Spartak Moscou figure sur les tablettes de deux autres cadors français.

Après quelques jours de battement et d’incertitudes sur les modalités de l’opération, l’OM s’est finalement mis d’accord avec Leonardo Balerdi. L’international argentin de 21 ans a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le club phocéen par le biais d’un prêt d’une saison avec une option d’achat non obligatoire de 14M€. Mais Balerdi pourrait ne pas être l’unique coup de l’OM en défense centrale cet été.

Pour Samuel Gigot, l’OM, le LOSC et l’OL devront débourser 20M€