Mercato - PSG : Thomas Tuchel peut souffler pour l’avenir de l’un de ses cadres !

Publié le 24 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec le PSG, Juan Bernat a vu son avenir être remis en question. Il n’y aurait finalement rien à craindre pour le protégé de Thomas Tuchel.

Leonardo va-t-il devoir faire face à un départ non-prévu cet été ? Selon les dernières informations de SoccerLink , Juan Bernat pourrait ne pas continuer au PSG la saison prochaine. Alors que l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat, il pourrait bien être vendu s’il n’entend pas prolonger avec le club de la capitale. Et certains prétendants sont déjà à l’affût pour récupérer le protégé de Thomas Tuchel. Dernièrement, en Espagne, on assurait notamment que Monchi aimerait bien faire venir Bernat du côté du FC Séville. Indiscutable dans le couloir gauche de la défense du PSG, l’ancien du Bayern Munich pourrait donc possiblement filer dans les prochaines semaines…

Un départ au programme ?