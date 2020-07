Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Pjanic, le Barça prépare une nouvelle opération colossale !

Publié le 24 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Le FC Barcelone a déjà animé le marché des transferts avec l’opération Arthur Melo-Miralem Pjanic. Une opération colossale conclue avec la Juventus qui pourrait prochainement être suivie d’une autre.

Avec les répercussions du coronavirus sur les finances des clubs européens, il faut donc être imaginatif sur ce mercato estival. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le FC Barcelone pour boucler son premier renfort pour la saison prochaine. Ainsi, après un feuilleton qui a duré de longues semaines, le club catalan a finalement bouclé une grosse opération avec la Juventus qui a vu Arthur Melo filer vers Turin, tandis que Miralem Pjanic a lui fait le chemin inverse. Un deal grâce auquel le Barça a d’ailleurs récupéré près de 10M€. Et du côté des Blaugrana, on ne compterait pas s’arrêter là sur le marché des transferts. Et cette fois, c’est avec le Manchester City de Pep Guardiola qu’une grosse opération serait en préparation.

Semedo contre Garcia et Cancelo ?