Mercato - PSG : Bernat aurait monté un plan pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2020 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Juan Bernat ne souhaiterait en aucun cas quitter le PSG. Toutefois, le latéral gauche espagnol aurait décidé de jouer la montre pour obtenir le meilleur contrat possible.

Arrivé au PSG en aout 2018, Juan Bernat sera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine. Leonardo aurait donc plutôt intérêt à prolonger son latéral gauche au plus vite pour ne pas le voir partir cet été à moindre cout, ou, pire, gratuitement en juin 2021. Selon les informations de Soccer Link , divulguées ce mercredi, le directeur sportif du PSG serait déjà passé plusieurs fois à l'action pour Juan Bernat, sans succès. En effet, Leonardo aurait formulé deux offres à son numéro 14, mais elles auraient toutes été repoussées. Malgré tout, l'ancien du Milan AC n'aurait pas à s'inquiéter en ce qui concerne Juan Bernat.

Juan Bernat jouerait la montre pour obtenir un contrat XXL