Mercato - OM : Ça se confirme pour ce joueur du Barça ?

Publié le 24 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Toujours en quête de renforts pour la saison prochaine, André Villas-Boas pourrait bel et bien accueillir un joueur du FC Barcelone.

Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts à l’OM. Sur la Canebière, il y aurait deux grosses priorités : trouver un arrière gauche et un attaquant. Toutefois, en fonction des départs, d’autres renforts devraient être nécessaires. Cela pourrait notamment être le cas dans le couloir droit de la défense de l’OM. En effet, Bouna Sarr et Hiroki Sakai pourraient faire leurs valises cet été. Des départs qu’il faudra alors pallier. C’est ainsi que dernièrement, le journaliste français, Nicolas Cuoco révélait une piste du côté du FC Barcelone, annonçant des premiers contacts pour Moussa Wagué, international sénégalais de 21 ans.

Un avenir en Ligue 1